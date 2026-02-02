كشف مدير أعمال الفنانة الكويتية حياة الفهد آخر تطورات حالتها الصحية، مطمئناً جمهورها ومحبيها على وضعها الحالي، وذلك بعد تدهور مفاجئ استدعى دخولها العناية المركزة.

وقال في مقطع فيديو: «الحمد لله على كل حال، ما زالت تحت العلاج في العناية المركزة في لندن».

وأضاف: «إن شاء الله بعد اكتمال العلاج نرجع نشوفها قدامنا، وهذا أول رمضان بندخله بدون وجودها، وشيء يضيق الخلق».

عمل رمضاني

وأشار إلى أن الفنانة حياة الفهد كانت تستعد لتقديم عمل فني جديد خلال شهر رمضان، إلّا أن القدر كان له رأي آخر، مطالباً الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.