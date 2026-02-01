أعلن الفنان المصري عمرو سعد اعتزال تقديم الدراما التلفزيونية، مؤكداً بأن مسلسل «إفراج»، الذي يعرض في شهر رمضان القادم سيكون آخر أعماله الدرامية.

جهد ضخم

وكتب عمرو منشوراً عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» قال خلاله: «من مسلسل إفراج، جهد ضخم يومياً، حتى أستطيع أن أترك مجال التلفزيون من السنة القادمة وأنا أشعر أنني قدمت عملاً يليق بمصر». وأضاف: «أتمنى أسعدكم وتكونوا فخورين بمسلسل يمثل الدراما المصرية في كل البلاد العربية ويليق بتاريخنا الكبير، الذي قدم نجوماً كبيرة للشعوب العربية، وليس أكاذيب كبيرة».

إفراج

ويقدم عمرو سعد في مسلسل «إفراج» رمضان 2026 شخصية عباس الريس في دراما شعبية اجتماعية مستوحاة من قصة حقيقية تحمل جرعة من الغموض والتشويق حول طبيعة القصة ومسار الأحداث، وذلك كما ظهر في برومو العمل الذي تم طرحه الأيام الماضية.

ويضم فريق عمل المسلسل مجموعة من النجوم، منهم عمرو سعد، وعبدالعزيز مخيون، وسما إبراهيم، وتارا عماد، وحاتم صلاح، وعلاء مرسي، وسارة بركة، وشريف الدسوقي، وصفوة، وبسنت شوقي، وجهاد حسام الدين، وأحمد عبدالحميد، ودنيا ماهر، ورضا إدريس، وعمر السعيد. والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.