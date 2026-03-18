انطلق تصوير فيلم «الفيل على الدرفيل» الجديد، بمشاركة الفنانين أحمد فهمي وأسماء جلال، داخل استوديوهات بالقاهرة، بعد فترة تحضيرات وبروفات استعدادًا لعرضه لاحقًا في دور العرض خلال العام الحالي.

احتفالية بدء التصوير

شهد اليوم الأول لتصوير الفيلم احتفالًا خاصًا بحضور فريق العمل، تضمنت تقطيع التورتة والتقاط الصور التذكارية، في أجواء من الحماس والترقب، مع توقعات بأن يقدم الفيلم توليفة من الكوميديا والفانتازيا التي يتميز بها أحمد فهمي.

تفاصيل الإنتاج والفريق

والفيلم من إنتاج تامر مرسي، وإخراج كريم سعد، وتأليف شريف الليثي، ويجمع لأول مرة على الشاشة الكبيرة الثنائي أحمد فهمي وأسماء جلال في تجربة سينمائية جديدة.

آخر أعمال أسماء جلال السينمائية

يشار إلى أن آخر أعمال أسماء جلال السينمائية فيلم «السلم والثعبان 2»، الذي جمع كلاً من عمرو يوسف، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، وآية سليم، فيما تشارك الفنانة القديرة سوسن بدر كضيفة شرف، والعمل قصة وإخراج وإنتاج طارق العريان، وسيناريو وحوار أحمد حسني.

آخر أعمال أحمد فهمي

بينما عرض لأحمد فهمي سابقاً مسلسل «ابن النادي» الذي شارك في البطولة عدد من الفنانين، منهم: آية سماحة، سيد رجب، حاتم صلاح، أحمد عبدالحميد، سينتيا خليفة، جلا هشام وآخرون، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني.