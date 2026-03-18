مع التقدم في العمر، قد يعاني البعض من مشكلات في التوازن، ما يزيد من خطر السقوط، والذي قد يكون خطيرًا خصوصا إذا أدى إلى كسور في العظام.

وتُعد هشاشة العظام من أبرز الأسباب التي تجعل العظام أكثر ضعفًا وعرضة للكسر.

وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 3 ملايين شخص يعانون من هشاشة العظام، المعروفة بمرض «العظام الهشة»، والتي تؤدي إلى نحو 500 ألف حالة كسر سنويًا، كما أن أكثر من نصف النساء فوق سن الخمسين يتعرضن لكسور مرتبطة بهذه الحالة.

وبحسب صحيفة mirror، أكدتأخصائية العلاج الغذائي إيلا كور، أن هناك خطوات بسيطة يمكن أن تقلل من خطر كسور العظام، أبرزها تعديل النظام الغذائي.

وأشارت إلى أن العناية بصحة العظام تصبح أكثر أهمية مع التقدم في العمر، لأن العظام القوية لا تحمي فقط من الكسور، بل تدعم أيضًا الحركة وتحسن جودة الحياة بشكل عام.

واضافت أن النساء في مرحلة ما قبل وبعد انقطاع الطمث أكثر عرضة لفقدان كثافة العظام، نتيجة انخفاض هرمون الإستروجين، حيث قد تفقد المرأة نحو 3% من كثافة عظامها سنويًا، وقد يصل هذا الفقد إلى 30% خلال 10 سنوات.

ورغم ذلك، تؤكد أن العظام نسيج حي قادر على التجدد، وأن التغذية السليمة تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على قوتها، خصوصا مع توافر عناصر أساسية مثل الكالسيوم، وفيتامين د، والمغنيسيوم، والبروتين.

أطعمة تدعم صحة العظام

ونصحت خبيرة التغذية باتباع نظام غذائي متوازن، إلى جانب ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي، لدعم صحة العظام على المدى الطويل، وتضمنت تفاصيل النظام الغذائي فيما يلي:

الحليب ومنتجاته والبدائل النباتية المدعمة

يُعد الكالسيوم عنصرًا أساسيًا لبناء العظام، وتُعتبر منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن من أهم مصادره، كما أن بدائل الحليب النباتي مثل اللوز والشوفان والصويا تكون غالبًا مدعمة بالكالسيوم وفيتامين د.

الخضراوات الورقية الخضراء

مثل الكرنب والبروكلي، حيث تحتوي على الكالسيوم وفيتامين ك، ما يساعد في تعزيز امتصاص الكالسيوم ودعم صحة العظام.

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والسردين والماكريل، وهي غنية بفيتامين د وأحماض أوميغا 3، التي تلعب دورًا مهمًا في تقوية العظام وتحسين امتصاص الكالسيوم.

المكسرات والبذور

مثل اللوز وبذور السمسم والشيا، والتي تحتوي على المغنيسيوم، وهو عنصر ضروري يعمل مع الكالسيوم للحفاظ على بنية عظام قوية.

الأطعمة قليلة السكر

قد يؤثر الإفراط في تناول السكر سلبًا على صحة العظام. إذ يُمكن أن يزيد السكر الزائد من حموضة الجسم، مما يؤدي إلى إطلاق الكالسيوم من العظام لاستعادة التوازن، لذا، قد يُساعد تقليل تناول السكر المكرر في الحفاظ على مخزون الكالسيوم.

الأطعمة الغنية بالبروتين

غالباً ما يتم إغفال البروتين فيما يتعلق بصحة العظام، ولكنه يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على قوة العظام، وتدعم الأطعمة مثل البيض والسمك واللحوم الخالية من الدهون والفاصوليا والعدس والتوفو عملية ترميم العظام وتساعد في الحفاظ على كتلة العضلات، وهو أمر مهم للحد من خطر السقوط.