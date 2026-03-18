شددت وزارة الحج والعمرة على أن آخر موعد لمغادرة حاملي تأشيرة العمرة هو الأول من ذي القعدة 1447 الذي يوافق الثامن عشر من ابريل 2026م.

جاء ذلك رداً على أسئلة عدد من المعتمرين في المنصة الرسمية للوزارة.وتؤكد الجهات المعنية في السعودية على القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة على عدم التأخر عن المغادرة بعد انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة لهم، حتى لا تطبق بحقهم عقوبات السجن والغرامة والتقيد الصارم بوقت المغادرة للعودة إلى أوطانهم.

وتؤكد وزارة الداخلية في السعودية على أهمية دور المواطن والمقيم في عدم القيام بنقل أو تشغيل أو إيواء المعتمرين المتأخرين عن المغادرة أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في المملكة، وحذرت من يقوم بتلك المخالفات ستطبق بحقه عقوبات الغرامة والسجن والترحيل.

وتحث الجهات المختصة شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين على سرعة الإبلاغ عن تأخر أي معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم ومن يتأخر في الإبلاغ تطبق بحقه الغرامة.