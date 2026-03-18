قد تُسبب حصوات الكلى مجموعة من الأعراض لدى الرجال، تختلف حدتها من حالة لأخرى وفقًا لحجم الحصوة ومكانها داخل المسالك البولية وغالبًا ما تبدأ الأعراض في الظهور عندما تتحرك الحصوة من الكلية إلى الحالب أو تتسبب في انسداد مجرى البول، ما يؤدي إلى تهيج الأنسجة والشعور بعدم الراحة.

أعراض حصوات الكلى عند الرجال

وتتكون حصوات الكلى نتيجة ارتفاع مستويات بعض المواد في البول، مثل الكالسيوم أو الأوكسالات أو حمض اليوريك، مما يؤدي إلى تكوّن بلورات تتجمع بمرور الوقت وفي كثير من الحالات، قد تتشكل الحصوات دون أن يشعر بها الشخص، إلى أن تبدأ في التأثير على الجهاز البولي.

ألم مفاجئ في أسفل الظهر أو الجانب

يُعد الألم الحاد في أسفل الظهر أو الجانب، المعروف بألم الخاصرة، من أكثر الأعراض شيوعًا وقد يبدأ بشكل مفاجئ، ويكون شديدًا، ويظهر على هيئة نوبات متقطعة، كما قد يتغير موضعه مع تحرك الحصوة، وأحيانًا يمتد إلى البطن أو الفخذ.

امتداد الألم إلى الفخذ أو الخصيتين

قد ينتقل الألم من منطقة الظهر إلى أسفل البطن أو الخصيتين، نتيجة ارتباط الأعصاب بين الكلى والمناطق التناسلية، وهو ما قد يسبب التباسًا لدى البعض.

تغيرات في لون البول

قد يؤدي تهيج المسالك البولية إلى تغير لون البول، فيظهر ورديًا أو مائلًا للأحمر أو البني، وقد يصبح عكرًا. وفي بعض الحالات، لا يكون الدم مرئيًا إلا من خلال الفحوصات الطبية.

الشعور بحرقة أثناء التبول

قد يشعر المصاب بألم أو حرقان أثناء التبول، خصوصا إذا كانت الحصوة قريبة من المثانة، وقد تتشابه هذه الأعراض مع التهاب المسالك البولية.

كثرة التبول

تؤدي الحصوات أحيانًا إلى الشعور المتكرر بالحاجة إلى التبول، خصوصا إذا كانت موجودة في الحالب أو تسببت في انسداد تدفق البول، حتى وإن كانت كمية البول قليلة.

الغثيان والقيء

قد يصاحب الألم الشديد الشعور بالغثيان أو القيء، نتيجة ارتباط الكلى بالجهاز الهضمي وتأثره بإشارات الألم.

الحمى أو القشعريرة

في بعض الحالات، قد تظهر الحمى أو القشعريرة، خصوصا إذا كانت هناك عدوى مصاحبة في المسالك البولية، وهنا يجب التوجه للطبيب فورًا.

عوامل تساهم في تكوين حصوات الكلى

على الرغم من ظهور الأعراض لاحقاً، إلا أن هناك عدة عوامل كامنة قد تزيد من احتمالية تكوّن حصى الكلى.

ويعد عدم شرب كمية كافية من الماء أحد أكثر الأسباب شيوعاً، فعندما لا يشرب الرجال كمية كافية من الماء، يصبح بولهم أكثر تركيزاً، مما قد يؤدي إلى ترسب المعادن بسهولة على شكل بلورات.

كما أن ما يتناوله الرجال من طعام قد يلعب دوراً حاسماً أيضاً، فضلا عن أن تناول الكثير من الملح والبروتين الحيواني والأطعمة الغنية بالأوكسالات يمكن أن يزيد من فرصة الإصابة بحصوت الكلى.

وعادة ما تنتج حصوات الكلى عن عدة عوامل، وليس عن عامل واحد فقط. ومن بين العوامل الأخرى التي قد تزيد من خطر الإصابة بها: السمنة، السكري، والنقرس.