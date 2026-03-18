أطلقت الشركة المنتجة للفيلم الكوميدي «برشامة»، بطولة الفنان المصري هشام ماجد والفنانة المصرية ريهام عبدالغفور وآخرين، بوسترات الشخصيات الخاصة بالفيلم، وذلك قبل أيام قليلة من عرضه المقرر خلال موسم عيد الفطر 2026.

نجوم في أجواء كوميدية

الفيلم يشارك في بطولته مجموعة من النجوم المصريين، منهم: هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، وفدوى عابد، إذ يقدمون سلسلة من المواقف الطريفة في إطار كوميدي ساخر.

أحداث الفيلم

تدور أحداث فيلم «برشامة» حول يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة، إذ تتشابك مصائر الطلاب مع تدخلات الأهالي لمحاولة الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي يمزج بين الفوضى، المواقف الساخرة، والتحديات اليومية داخل اللجان.

البرومو الترويجي والفريق الفني

سبق أن أطلق البرومو الترويجي لفيلم «برشامة»، استعداداً لانطلاقه قريباً على شاشات السينما. العمل من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، وخالد دياب.

وكان آخر الأعمال الدرامية لهشام ماجد الجزء الثاني من مسلسل «أشغال شقة»، إلى جانب هشام ماجد وأسماء جلال عدد من النجوم، منهم شيرين، مصطفى غريب، أحمد الرافعي، علي صبحي، أحمد عبدالوهاب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.