تستضيف العاصمة الرياض، مساء اليوم (الأربعاء) 29 رمضان 1447هـ الموافق 18 مارس 2026، اجتماعًا وزاريًا تشاوريًا يضم وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، في خطوة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد الجهود. ويهدف الاجتماع إلى تكثيف المشاورات وبحث السبل الكفيلة بدعم أمن المنطقة واستقرارها، في ظل ما تشهده من تحديات ومتغيرات متسارعة.