تستضيف العاصمة الرياض، مساء اليوم (الأربعاء) 29 رمضان 1447هـ الموافق 18 مارس 2026، اجتماعًا وزاريًا تشاوريًا يضم وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، في خطوة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد الجهود. ويهدف الاجتماع إلى تكثيف المشاورات وبحث السبل الكفيلة بدعم أمن المنطقة واستقرارها، في ظل ما تشهده من تحديات ومتغيرات متسارعة.
من الرياض.. تحرك عربي إسلامي لتعزيز استقرار المنطقة
18 مارس 2026 - 04:50 | آخر تحديث 18 مارس 2026 - 04:50
«عكاظ» (الرياض)
The capital Riyadh will host, this evening (Wednesday), 29 Ramadan 1447 AH corresponding to March 18, 2026, a consultative ministerial meeting that includes foreign ministers from several Arab and Islamic countries. This step reflects the Kingdom of Saudi Arabia's commitment to enhancing joint coordination and unifying efforts. The meeting aims to intensify consultations and discuss ways to support the security and stability of the region, in light of the challenges and rapid changes it is experiencing.