استقبل قسم الطوارئ في مستشفى دلّه الخبر مريضاً يبلغ من العمر 51 عاماً، إثر تعرضه لحادثة مرورية أثناء قيادته دراجة نارية؛ إذ اصطدمت به مركبة من الخلف، ما أدى إلى سقوطه وتعرضه لإصابات متعددة.

وصل المريض إلى المستشفى مع معاناة من آلام شديدة في الصدر والظهر، وأظهرت الفحوصات السريرية والأشعة وجود كسور متعددة في الأضلاع من الجهة اليمنى، مصحوبة بكدمة في الرئة وتسرب هواء ونزيف بسيط في الصدر، إضافة إلى كسر انفجاري في إحدى الفقرات الصدرية، في منطقة تعاني مسبقاً من ضعف نتيجة حالة مرضية مزمنة.

تم التعامل مع الحالة من قبل فريق طبي متعدد التخصصات شمل جراحة العظام، وجراحة الصدر، وجراحة الأعصاب، والعناية المركزة، والأشعة التداخلية، إذ تم تقديم الرعاية الإسعافية اللازمة والسيطرة على الألم، ووضع خطة علاجية متكاملة.

خضع المريض لعملية جراحية دقيقة لتثبيت العمود الفقري باستخدام دعامات ومسامير طبية، تلتها عملية أخرى لإعادة بناء الجزء المتضرر من الفقرة وتعزيز الثبات. كما تم التعامل مع المضاعفات الصدرية وتحسين كفاءة التنفس من خلال تدخلات طبية متقدمة.

وخلال فترة التنويم، خضع المريض لبرنامج تأهيلي متكامل شمل العلاج الطبيعي المكثف باستخدام دعامة طبية، مما ساهم في استعادة القدرة على الحركة بشكل تدريجي. وقد أظهر تحسناً ملحوظاً خلال فترة قصيرة، إذ تمكن من الوقوف والمشي بثبات، مع استعادة القوة العضلية بشكل كامل.

وغادر المريض المستشفى وهو في حالة صحية مستقرة، في إنجاز يعكس أهمية سرعة التدخل الطبي، وكفاءة الفرق المتخصصة، ودور الرعاية المتكاملة في التعامل مع الحالات الحرجة وتحقيق نتائج علاجية متميزة.

يذكر بأن دلّه الصحية تستقبل أكثر من 3.8 مليون زيارة من المراجعين سنوياً عبر شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات التخصصية، إضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية. وبالاعتماد على فريق متمرس ونخبة من الأطباء المتخصصين، تعمل دلّه الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتحرص على القيم الإنسانية والمهنية التي جعلتها المرجع الأول للرعاية الصحية الموثوقة في المملكة.