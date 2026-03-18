كشف الفنان المصري أحمد فهيم عن حلمه بتقديم شخصية الرئيس الراحل أنور السادات، متمنيًا أن تتحقق فرصته بالمشاركة في النسخة القادمة من المسلسل الذي يستعرض السيرة الذاتية للمفكر المصري الراحل الدكتور مصطفى محمود.

فرصة مؤجلة منذ 2012

أوضح فهيم في منشور على حسابه الشخصى بمنصة «إنستغرام» أن العمل كان مقررًا إنتاجه عام 2012 وبطولته خالد النبوي، وكان من المقرر أن يؤدي فيه دور السادات، لكنه توقف فجأة، ما أصابه بالحزن الشديد لأنه كان حلمًا كبيرًا بالنسبة له.

أمل في المشاركة بمسلسل 2027

وأضاف فهيم أنه يتطلع لموعد عرض المسلسل الجديد في 2027، داعيًا الله أن يمنحه نصيبًا في هذا العمل المميز ويتيح له تحقيق حلمه بتجسيد شخصية الزعيم المصري الراحل.

صورة من الماضي

واختتم فهيم منشوره بصورة قديمة له تعود لعام 2012، مؤكّدًا أنها جزء من جلسة تصوير فوتوغرافية كانت تخص الدور الذي كان يطمح لتقديمه آنذاك.

مشاركة أحمد فهيم في رمضان 2026

ومن جانبه، يعرض لـ «أحمد فهيم» مسلسل «الكينج» في موسم دراما رمضان 2026، حيث يجمعه بنخبة من النجوم بجانب محمد إمام، وهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، وكمال أبو رية وآخرون، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.