قال خبراء صحة إن مكمّلاً غذائياً شائعاً قد يقدّم فوائد محتملة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والقلق وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب أدواره المحتملة في دعم صحة القلب والدماغ والعينين.

وبحسب موقع Health، يتكوّن مركّب مغنيسيوم تورات (Magnesium Taurate) من معدن المغنيسيوم وحمض أميني يُعرف باسم التورين.

ويشير الخبراء إلى أن هذا المزيج قد يمنح فوائد صحية تتجاوز دعم ضغط الدم، ليشمل تحسين وظائف القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم والمساهمة في تهدئة القلق.

وأوضح الخبراء أن الأدلة المتاحة حول فوائد مغنيسيوم تورات تستند بشكل أساسي إلى دراسات أُجريت على الحيوانات، وتشير إلى أنه قد يساعد في خفض ضغط الدم، وتحسين صحة القلب، وتنظيم حساسية الإنسولين، والوقاية من إعتام عدسة العين (المياه البيضاء)، فضلاً عن تقليل القلق والمساعدة في إدارة آثار إصابات الدماغ الرضحية.

دعم ضغط الدم وصحة القلب

ويُعرف المغنيسيوم منذ فترة طويلة بدوره في تنظيم ضغط الدم، إلا أن بعض الأشخاص يفضّلون مغنيسيوم تورات تحديداً، لكونه -وفقاً لخبراء Health- أسهل امتصاصاً من قبل الجسم وأقل تسبباً في الآثار الجانبية مثل الإسهال.

كما تشير تقارير صحفية إلى أن مكملات المغنيسيوم، بما في ذلك مغنيسيوم تورات، قد تساعد في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول وعدم انتظام ضربات القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب.

تقليل القلق والتوتر

وعند الشعور بالقلق، قد يكون تسارع ضربات القلب أمراً مقلقاً بحد ذاته، وفي هذا السياق، يشير الخبراء إلى أن مغنيسيوم تورات قد يساهم في تخفيف التوتر والحد من القلق وتحسين الاسترخاء.

ووفقاً لدراسة سابقة، تبيّن أن مغنيسيوم تورات كان أكثر فاعلية في تقليل القلق مقارنة ببعض مركّبات المغنيسيوم الأخرى.

السكري وتنظيم السكر في الدم

ويعاني المصابون بداء السكري من النوع الثاني واضطرابات التمثيل الغذائي غالباً من مقاومة الإنسولين، وهي حالة تعيق قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل فعّال.

وتشير الدراسات إلى أن التورين قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الإنسولين، في حين ارتبط نقص المغنيسيوم بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. كما تُظهر نتائج أولية أن مغنيسيوم تورات قد يعزّز استجابة الجسم للإنسولين، ما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بالمرض.

تحذير من هيئة الخدمات الصحية البريطانية

في المقابل، أوضحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن اختبار المغنيسيوم يُستخدم لقياس مستوياته في الدم، وهو عنصر معدني أساسي للحياة يوجد معظمه في العظام.

وأشارت الهيئة إلى أن اضطراب مستويات المغنيسيوم قد يحدث في حالات تؤثر على وظائف الكلى أو الأمعاء، وقد يُنصح بإجراء الفحص عند ظهور أعراض مثل الغثيان، والضعف العام، وتشنجات العضلات، أو اضطراب ضربات القلب.

كما حذّرت من أن انخفاض مستويات المغنيسيوم قد يترافق أحياناً مع انخفاض الكالسيوم أو البوتاسيوم في الدم.