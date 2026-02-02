أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أمس (الأحد)، صدور قرار رسمي بحظر وحجب منصة الألعاب الإلكترونية «روبلوكس» داخل البلاد، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تمهيداً لتنفيذ إجراءات الحجب الفنية بشكل فوري.

تنفيذ فوري للقرار

وجاء الإعلان خلال كلمة نائب رئيس المجلس عصام الأمير، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إذ أوضح أن القرار صدر عقب تقييم المخاطر المرتبطة بالمنصة وتأثيراتها المحتملة على الأطفال والنشء، مؤكداً بدء التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ الحجب على أرض الواقع.

مواجهة مخاطر المحتوى الرقمي

وأشار الأمير إلى أن القرار يأتي ضمن جهود مواجهة المخاطر المرتبطة بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً ما يتعلق بتأثيراتها السلوكية والنفسية على الفئات العمرية الصغيرة، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات مماثلة بحق منصات ومواقع أخرى اعتُبرت مخالفة للقيم المجتمعية.

توصية برلمانية

ويأتي القرار استجابة لتوصية لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، بناءً على مقترح تقدمت به النائبة ولاء هرماس رضوان، طالبت فيه بتقييد عمل المنصة وتنظيم أنشطة الألعاب الإلكترونية لحماية الأطفال من المخاطر المحتملة.

منصة واسعة الانتشار

وتُعد «روبلوكس» منصة ألعاب عالمية أُطلقت عام 2006، وتضم عشرات الملايين من المستخدمين النشطين يومياً، معظمهم من الأطفال والمراهقين، وتتيح للمستخدمين إنشاء ألعاب والتفاعل مع لاعبين آخرين عبر الإنترنت.

مخاوف رقابية وأمنية

وأثارت المنصة خلال الفترة الماضية مخاوف تتعلق بضعف الرقابة على بعض المحتويات، وإمكانية التواصل غير المنضبط بين المستخدمين، إضافة إلى مخاطر الإنفاق المالي داخل الألعاب، وتقارير عن حوادث استغلال أو تحرش إلكتروني.

دول سبقت بالحظر

ولم تكن مصر أول دولة تتخذ قراراً مماثلاً، إذ سبقتها عدة دول في فرض قيود أو حظر كامل على المنصة خلال السنوات الأخيرة، في إطار مساعٍ لتنظيم استخدام الألعاب والمنصات الرقمية بين الأطفال والمراهقين.