مصر.. حريق ضخم يصيب 23 شخصاً بالاختناق في منتجع سياحي بمطروح

أصيب 23 شخصاً بحالات اختناق متفاوتة الخطورة، أمس (السبت)، إثر اندلاع حريق هائل داخل متجر جملة وفيلا سكنية بإحدى القرى السياحية على طريق الإسكندرية-مطروح، عند الكيلو 100 في نطاق مدينة العلمين، بمحافظة مطروح شمال مصر.

وأفادت مصادر طبية وأمنية أن الحريق اندلع فجأة، ما تسبب في انتشار كثيف للدخان الكثيف داخل المنشأة، أدى إلى حالة ذعر وهلع بين الموجودين، وأسفر عن إصابات بالاختناق بسبب الدخان السام.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بعد تدخل سريع بـ13 سيارات إطفاء وصهريجَي مياه، ومنع امتداده إلى باقي الوحدات في القرية السياحية.

وشاركت 4 سيارات إسعاف في نقل وإسعاف المصابين، وتم إسعاف 13 حالة في موقع الحادث بعد تلقيهم الإسعافات الأولية، بينما نُقلت 10 حالات أخرى إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج والمتابعة الطبية.

وتوجه محافظ مطروح اللواء خالد شعيب لمتابعة الحادث ميدانياً، وأكد تقديم أوجه الرعاية الطبية كافة للمصابين، مع الاطمئنان على سلامة المواطنين.

ويُعد الساحل الشمالي في مصر من الإسكندرية إلى مطروح وجهة سياحية رئيسية، خصوصاً خلال فصل الشتاء والعطلات، ويضم عشرات القرى والمنتجعات السياحية الفاخرة التي تجذب آلاف المصطافين والزوار من داخل مصر وخارجها.

ومع ذلك، شهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة حوادث حرائق متكررة في الشاليهات والمتاجر بسبب عوامل مثل الأسلاك الكهربائية المعيبة، وتسرب الغاز، أو استخدام مواد قابلة للاشتعال دون إجراءات سلامة كافية.

وكانت وزارة السياحة والآثار ومحافظة مطروح قد أعلنت تشديد الإجراءات الوقائية على المنشآت السياحية، بما في ذلك فحص أنظمة الإطفاء والكهرباء، وتدريب العاملين على التعامل مع الحرائق، بعد حوادث سابقة أدت إلى خسائر بشرية ومادية.