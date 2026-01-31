هبط سعر الذهب، اليوم، واتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي له منذ عام 1983، في حين تراجعت أسعار الفضة بنحو 30% متجهة نحو تسجيل أسوأ يوم لها على الإطلاق.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 9.5% إلى 4883.62 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 5594.82 دولار يوم الخميس.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 11.4% إلى 4745.10 دولار عند التسوية.

خسائر الفضة

وفي المعادن الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية بنحو 27.7% إلى 83.99 دولار ‍للأوقية، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 77.72 دولار، كما خسر البلاتين 19.18%، مسجلًا 2125 دولارًا للأوقية، والبلاديوم 15.7% إلى 1.681 دولار.