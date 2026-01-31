تلقّت آلاف العائلات التي يعاني أبناؤها من حساسية الفول السوداني صدمة كبيرة هذا الأسبوع، بعد إعلان سحب الدواء الوحيد المعتمد طبيًا الذي يخفف خطر التفاعلات التحسسية القاتلة من الأسواق الصيدلانية حول العالم.

وأعلنت شركة Stallergenes Greer، المصنعة لعلاج Palforzia، أنها قررت إيقاف إنتاج الدواء عالميًا، مؤكدة أن القرار لا يتعلق بمخاوف تتعلق بالسلامة، بل جاء عقب مراجعة إستراتيجية شاملة للمنتج.

قرار «مقلق ومُحبط» للعائلات

ووصفّت مؤسسة naphylaxis UK، المعنية بدعم مرضى الحساسية المفرطة، القرار بأنه "مقلق ومُحبط" للعائلات، مشيرة إلى أنه لا تتوافر حاليًا أي بدائل علاجية مرخصة للعلاج المناعي لحساسية الفول السوداني.

وأضافت أن الأطفال المصابين سيضطرون إلى الاستمرار في تجنب الفول السوداني بشكل صارم، مع حمل أدوية الطوارئ وخطط التعامل مع الحساسية في جميع الأوقات.

ويُسمح خلال ما يُعرف بـ«فترة الانسحاب التدريجي» باستمرار توفير الدواء للمرضى الحاليين، إلا أن الشركة أوصت بعدم بدء علاج أي مرضى جدد بعد 1 أبريل القادم.

كيف يعمل الدواء؟

ويعتمد علاج Palforzia على تعريض المرضى تدريجيًا لكميات صغيرة ومدروسة من بروتين الفول السوداني، بهدف تدريب الجهاز المناعي على تحمله وتقليل خطر حدوث تفاعلات تحسسية شديدة، بما فيها الصدمة التحسسية (الأنفيلكسي) التي قد تؤدي إلى انسداد مجرى التنفس والوفاة.

ورغم أن المرضى يُنصحون بمواصلة تجنب الفول السوداني، فإن العلاج كان يقلل بشكل كبير من خطر التفاعلات الخطيرة الناتجة حتى عن كميات ضئيلة جدًا من المادة المسببة للحساسية.

وكان الدواء قد طُوّر في الأصل بواسطة شركة Aimmune Therapeutics قبل أن تستحوذ عليه نستله عام 2020 مقابل نحو 2.1 مليار جنيه إسترليني، ثم بيع لاحقًا لشركة Stallergenes Greer في عام 2023، وسط تقارير وصفت الدواء حينها بأنه «فشل تجاري» نتيجة الإقبال المحدود من الأطباء بسبب تعقيد إجراءات وصفه ومتابعته.

وحصل Palforzia على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية عام 2020، ثم أُدرج ضمن العلاجات المعتمدة في هيئة الخدمات الصحية البريطانية عام 2021.

ملايين الأطفال يعانون من حساسية الفول السوداني

وتشير الإحصاءات إلى أن حساسية الفول السوداني تصيب طفلًا واحدًا من كل 50، أي نحو 240 ألف طفل في المملكة المتحدة ومليون طفل في الولايات المتحدة، ما يجعلها من أكثر أنواع الحساسية الغذائية انتشارًا، وبينما يتغلب نحو 20% من الأطفال على الحساسية مع التقدم في العمر، فإنها تستمر مدى الحياة لدى الغالبية.

وشددت الجمعيات الصحية على ضرورة عدم محاولة إعداد نسخ منزلية من العلاج باستخدام دقيق الفول السوداني، محذرة من مخاطر بالغة، إذ إن Palforzia دواء صيدلاني عالي الجودة يخضع لمعايير صارمة من حيث النقاء والتركيز وخلوه من الملوثات.

وفي بيان رسمي، قالت شركة Stallergenes Greer إن العلاج أثبت فعاليته وسلامته سريريًا، إلا أن تعقيد متطلبات الجرعات والإدارة الطبية حدّ من انتشاره، مؤكدة التزامها بمواصلة تطوير حلول علاجية أكثر سهولة وملاءمة للمرضى في مجال علاج الحساسية الغذائية.