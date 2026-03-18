صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه مدينة الرياض، وسقوط أحد أجزاء الصاروخ الباليستي بالقرب من مصفاة جنوب الرياض.
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه مدينة الرياض
18 مارس 2026 - 22:48 | آخر تحديث 18 مارس 2026 - 22:48
«عكاظ» (الرياض)
The official spokesperson for the Ministry of Defense, Major General Turki Al-Maliki, stated that 4 ballistic missiles launched towards the city of Riyadh were intercepted and destroyed, and that a part of one of the ballistic missiles fell near the refinery south of Riyadh.