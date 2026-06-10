تواجه المكسيك تحديات متزامنة قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم 2026، بعدما حذرت تقارير الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة وعواصف محتملة قد تؤثر في أجواء المباراة الافتتاحية في العاصمة مكسيكو سيتي، بالتزامن مع احتجاجات واسعة أدت إلى إغلاق طرق رئيسية مؤدية إلى الملعب.

ووفقًا للتوقعات المناخية، تشهد السواحل الجنوبية للمكسيك تطورات مرتبطة بالعاصفة الاستوائية "بوريس"، المتشكلة بالقرب من ولاية جيريرو، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا في الساعة، مع احتمالات تتراوح بين 60% و80% لهطول الأمطار يوم المباراة الافتتاحية المقررة على ملعب أزتيكا.

كما تشير التوقعات إلى إمكانية حدوث عواصف رعدية وتساقط حبات البَرَد، وهو ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى تفعيل بروتوكولات السلامة الخاصة بالأحوال الجوية، التي تنص على إيقاف المباريات مؤقتًا في حال رصد نشاط صاعق أو مخاطر جوية بالقرب من الملعب، حفاظًا على سلامة اللاعبين والجماهير.

وفي تطور آخر يزيد من تعقيد المشهد، شهدت العاصمة المكسيكية احتجاجات واسعة قبل أقل من 48 ساعة على انطلاق البطولة، حيث أغلق محتجون الطريق الرئيسي المؤدي إلى ملعب أزتيكا، ما أثار مخاوف بشأن حركة الجماهير والتنظيم اللوجستي للمباراة الافتتاحية.

وذكرت تقارير إعلامية أن المحتجين قطعوا عددًا من المداخل المؤدية إلى الملعب، ضمن تحركات متواصلة منذ أيام للمطالبة بزيادة الأجور وإلغاء قانون تقاعد يثير جدلًا واسعًا داخل البلاد، فيما تؤكد الحكومة المكسيكية أن الاستجابة الكاملة لهذه المطالب غير ممكنة في الوقت الراهن.

وتُعد بطولة كأس العالم 2026 الأكبر في تاريخ البطولة، إذ تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32، كما تُقام لأول مرة في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويحظى ملعب أزتيكا بمكانة تاريخية خاصة في كرة القدم العالمية، إذ سبق أن استضاف نهائي كأس العالم عامي 1970 و1986، ويستعد لكتابة فصل جديد من تاريخه باستضافة المباراة الافتتاحية لنسخة 2026.

وتشهد المكسيك عادةً خلال شهري يونيو ويوليو موسمًا للأمطار والعواصف الرعدية، ما يجعل الأحوال الجوية عاملًا مؤثرًا في بعض الفعاليات الرياضية الكبرى المقامة في البلاد.