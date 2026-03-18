أصدرت المؤسسات الإعلامية المصرية بيانًا مشتركًا باسم كل من وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، تناولت فيه تطورات المشهد الإعلامي خلال الفترة الأخيرة وما يشهده من ممارسات سلبية تؤثر على العلاقات العربية.

وأكد البيان أن الساحة الإعلامية في مصر والمنطقة العربية شهدت في الآونة الأخيرة ظواهر وممارسات إعلامية سلبية من شأنها الإساءة إلى العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط مصر بعدد من الدول العربية الشقيقة.

وشددت الجهات الموقعة على البيان على أن العلاقات بين مصر والدول العربية التي تتعرض للعدوان الإيراني، (السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، سلطنة عُمان، العراق، الأردن)، تمثل نموذجًا راسخًا للأخوة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية، فضلًا عن الروابط الأسرية ووحدة المصير والمستقبل.

وأشار البيان إلى أن هذه العلاقات تعززت عبر عقود طويلة من التاريخ، وصمدت أمام الأزمات التي مرت بها المنطقة العربية على مدار نحو ثمانية عقود، لتشكل حجر الأساس في حماية المصالح الحيوية للدول العربية والحفاظ على وحدة الصف العربي.

واعتبرت المؤسسات الإعلامية المصرية أن أي محاولات للنيل من هذه العلاقات تمثل جريمة تستهدف الإضرار بمصالح الدول العربية بشكل فردي وجماعي، مؤكدة رفضها التام لهذه الممارسات من منطلقات أخلاقية ووطنية وقومية.

وفي هذا السياق، دعا البيان الإعلاميين في مصر والدول العربية الشقيقة إلى الوقف الفوري للسجالات الإعلامية التي لا تستند إلى وقائع أو حقائق، والامتناع عن التصرفات وردود الأفعال التي لا تعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعوب العربية، مع ضرورة تغليب لغة العقل والحفاظ على العلاقات التاريخية التي لن تتأثر بالأحداث الطارئة.

كما وجه البيان دعوة خاصة إلى المثقفين وقادة الرأي في مصر والدول الشقيقة للقيام بدورهم في احتواء هذه الأزمة، والتصدي لمحاولات إثارة الفتنة ومنع استغلالها "قوى الشر" والجماعات الإرهابية التي تسعى إلى بث الفرقة بين الدول العربية.

ودعت الجهات الموقعة أيضًا المواطنين في مصر والدول العربية إلى توخي الحذر من الشائعات والمعلومات المضللة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن إساءات متبادلة واختلاق وقائع تهدف إلى إشعال الخلافات، مطالبة بعدم الانسياق وراء هذه الحملات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في مصر والدول العربية.

وعلى صعيد الإجراءات، أعلنت المؤسسات الإعلامية المصرية بدء تطبيق كافة النصوص القانونية المنظمة للعمل الإعلامي، إلى جانب اللوائح الخاصة بكل جهة، بهدف ضبط الأداء الإعلامي ومنع أي تجاوزات قد تسيء إلى الدول الشقيقة أو تؤثر على علاقات مصر الخارجية.

وفي الوقت ذاته، ناشد البيان الجهات المعنية في الدول العربية الشقيقة اتخاذ خطوات مماثلة وفقًا لقوانينها، للحد من هذه الظواهر الإعلامية السلبية، وحماية العلاقات الثنائية، ومنع أي إساءة لمصر أو لمسؤوليها.

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الصف العربي، داعيًا الله أن يحفظ مصر والدول الشقيقة من كل سوء، وأن يديم حالة التلاحم والتماسك في مواجهة التحديات والأزمات.