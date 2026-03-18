أقر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بمقتل رئيسه علي لاريجاني، ونجله مرتضى، ورئيس فريقه الأمني وحيد فاطمي نجاد، وعدداً من مرافقيهم في غارات أمريكية وإسرائيلية.



ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المجلس أن رئيسه قتل ونجله في ما وصفه بـ«عدوان أمريكي إسرائيلي»، يأتي ذلك فيما تحدثت أنباء عن مقتل نائبه علي باطني.



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اغتيال لاريجاني في ضربة على العاصمة الإيرانية طهران ليل (الاثنين/الثلاثاء)، مستعرضاً كواليس عملية اغتياله.



وجاء إعلان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مقتل لاريجاني بعد ساعات من إقرار الحرس الثوري بمقتل قائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني في هجوم أمريكي ـ إسرائيلي، في التوقيت نفسه الذي قُتل فيه لاريجاني، متوعداً بالانتقام لسليماني وآخرين ممن وصفهم بـ«قاتليه».



يذكر أن القناة الإخبارية الـ12 نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها: «كان من المخطط أن تكون التصفية في ليلة الأحد، لكنها تأجلت في اللحظة الأخيرة»، مضيفة: «بعد ظهر الإثنين تلقينا معلومات بأن لاريجاني كان من المفترض أن يصل إلى إحدى شققه السرية الليلة (ليلة الإثنين/الثلاثاء)».



وأشارت إلى أن الشقة التي قتل فيها ليست منزله بل كان يستخدمها مع ابنه الذي قتل معه، موضحة أنه في وقت قصير تعرض قائد الباسيج لهجوم أيضاً، وقُتل في ضربة على مجمع خيام في مدينة شيراز مع قيادته العليا، كما قُتل نائبه، وذلك أثناء اجتماع مع قادة الجهاز في مقر مؤقت وليس المقر الرسمي للباسيج.