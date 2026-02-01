تغلب برشلونة على مضيفه إليتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس (السبت) على ملعب «مارتينيز فاليرو»، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني (لا ليغا).

أهداف المباراة

افتتح لامين يامال التسجيل لبرشلونة بعد ستّ دقائق فقط من صافرة البداية، قبل أن يدرك ألفارو رودريغيز التعادل لفريق إليتشي في الدقيقة 29.

وأسفر الضغط الهجومي لبرشلونة عن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 40 بتوقيع فيران توريس، لينهي «البلوغرانا» الشوط الأول متقدماً 2-1.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الكتالوني تفوقه، إذ أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثالث في الدقيقة 72، مؤكداً فوز برشلونة بالنقاط الثلاث.

العقدة مستمرة

بهذا الفوز، واصل برشلونة تفوقه التاريخي على إليتشي، لتستمر العقدة لأكثر من نصف قرن، إذ يعود آخر فوز لإليتشي على برشلونة إلى 22 ديسمبر 1974.

ترتيب الفريقين

ورفع برشلونة رصيده إلى 55 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي يواجه رايو فاليكانو اليوم (الأحد) ضمن منافسات الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمّد رصيد إليتشي عند 24 نقطة في المركز الـ12 بعد تلقيه الهزيمة الثامنة هذا الموسم.