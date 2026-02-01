استعاد أرسنال نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي (بريميرليغ)، بعد تفوقه على مضيفه ليدز برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت أمس (السبت) على ملعب «إيلاند رود»، في إطار منافسات الجولة الـ24.

وكان أرسنال قد أهدر سبع نقاط من أصل تسع في آخر ثلاث جولات في المسابقة، بالتعادل دون أهداف مع كل من ليفربول ونوتنغهام فورست، إلى جانب الهزيمة أمام مانشستر يونايتد 3-2 في الجولة الماضية.

أهداف المباراة

افتتح مارتن زوبيميندي التسجيل لأرسنال في الدقيقة 27، قبل أن يسجل لاعب ليدز كارل دارلو هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38، لينهي «المدفعجية» الشوط الأول 2-0.

وفي الدقيقة 69، وقع فيكتور غيوكيريس على ثالث أهداف الضيوف، ثم اختتم غابرييل جيسوس حفلة أهداف أرسنال بتسجيل الرابع قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي الذي يخوض اختباراً صعباً ضد توتنهام غداً ضمن منافسات الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 26 نقطة في المركز الـ16 بعد تلقيه الهزيمة العاشرة هذا الموسم.