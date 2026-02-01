حقق ليفربول فوزاً عريضاً على ضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس (السبت) على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

«ريمونتادا» سريعة في الشوط الأول

افتتح نيوكاسل التسجيل في الدقيقة 37 عن طريق أنتوني غوردون، لكن رد ليفربول جاء سريعاً، إذ سجل هوغو إيكيتيكي هدفين متتاليين في الدقيقتين 41 و43.

بصمة صلاح.. وهدف في الوقت القاتل

ورغم غياب النجم المصري محمد صلاح عن التسجيل، إلا أنه وضع بصمته في اللقاء بصناعة الهدف الثالث لزميله فلوريان فيرتز.

وفي الدقيقة 90+3، أضاف المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي الهدف الرابع، ليحصد ليفربول ثلاث نقاط ثمينة في صراع المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، بينما تراجع نيوكاسل إلى المركز العاشر برصيد 33 نقطة.