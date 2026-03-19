تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطوات عسكرية جديدة لتعزيز وجودها في الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات مع إيران ودخول الحرب أسبوعها الثالث، بحسب ما كشف مسؤول أمريكي وثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز.

وأوضحت المصادر أن الخطة تشمل نشر آلاف الجنود، ما يمنح واشنطن مرونة أكبر لتوسيع العمليات العسكرية، بما في ذلك تأمين مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، عبر جهود مشتركة للقوات الجوية والبحرية.

وأكدت المصادر، من بينهم مسؤولان أمريكيان، أن تأمين المضيق قد يتطلب نشر قوات على الساحل الإيراني، وهو خيار ينطوي على مخاطر ميدانية كبيرة.

كما تبحث الإدارة إمكانية إرسال قوات برية إلى جزيرة خارك، التي تمثل مركزاً لنحو 90% من صادرات النفط الإيرانية، مع تحذيرات من أن أي تحرك على الجزيرة سيواجه تهديدات مباشرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.