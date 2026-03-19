اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بعد اختتام منافسات إياب دور ثمن النهائي من المسابقة أمس (الأربعاء).

ويشهد الدور ربع النهائي سيطرة إسبانية بتواجد أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، إلى جانب أرسنال وليفربول الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ويخوض ريال مدريد اختباراً صعباً أمام بايرن ميونخ، فيما يلعب ليفربول ضد باريس سان جيرمان في مواجهة ثأرية للريدز ضد حامل اللقب، الذي أقصاه من ثمن نهائي النسخة الماضية.

ويلتقي برشلونة مع مواطنه أتلتيكو مدريد، بينما تبدو مهمة أرسنال هي الأسهل على الورق، حيث سيواجه سبورتينغ لشبونة.

مواعيد مباريات الدور ربع النهائي

الذهاب:

الثلاثاء 7 أبريل

سبورتينغ لشبونة × أرسنال

ريال مدريد × بايرن ميونخ

الأربعاء 8 أبريل

برشلونة × أتلتيكو مدريد

باريس سان جيرمان × ليفربول

الإياب:

الثلاثاء 14 أبريل

أتلتيكو مدريد × برشلونة

ليفربول × باريس سان جيرمان

الأربعاء 15 أبريل

أرسنال × سبورتينغ لشبونة

بايرن ميونخ × ريال مدريد