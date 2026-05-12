قضية طبية صادمة هزّت مدينة نابولي الإيطالية، بعدما تحولت عملية تجميل روتينية إلى مأساة طويلة الأمد، إثر اكتشاف جسم معدني نُسي داخل جسد مريضة، ما فتح بابًا واسعًا للجدل حول معايير السلامة داخل العيادات الخاصة.

بداية المعاناة

تزعم امرأة إيطالية تبلغ من العمر 53 عامًا أنها عاشت معاناة صحية استمرت لأشهر، بعد خضوعها لعملية شد البطن في عيادة خاصة بمدينة نابولي يوم 25 أكتوبر 2025، حيث بدأت تعاني فور عودتها إلى منزل عائلتها من آلام حادة وإرهاق شديد، إضافة إلى فقدانها للوعي عقب الجراحة.

تشخيص خاطئ

وبحسب ما نقلته صحيفة «لونيوني ساردا» الإيطالية، تواصلت المريضة مع الجراح الذي أجرى العملية، والذي اعتقد في البداية أن الأعراض طبيعية بعد الجراحة، قبل أن يخضعها لفحوصات أولية كشفت عن وجود عدوى، وتم وصف مضادات حيوية لها دون أي تحسن يُذكر.

اكتشاف صادم بعد 7 أشهر

وبعد نحو سبعة أشهر من المعاناة، خضعت المرأة في 7 مايو لفحص طبي داخل مركز صحي آخر في نابولي، لتكشف النتائج عن وجود جسم معدني داخل بطنها تبيّن أنه مقص جراحي، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

جدل طبي

وأفادت تقارير محلية، استنادًا إلى بلاغ للشرطة، بأن الطبيب الذي اكتشف الحالة أبلغ الجراح الأول بدلًا من تحويل المريضة فورًا إلى مستشفى لإجراء تدخل عاجل، ما أثار تساؤلات حول مدى الالتزام بالإجراءات الطبية السليمة.

لاحقًا، تواصل الجراح مع المريضة مقترحًا إجراء عملية لإزالة المقص داخل عيادة خاصة، وهو ما رفضته المريضة، بحسب البلاغ ذاته.

متابعة قانونية

وتخضع المريضة حاليًا لمتابعة قانونية وطبية، مع استعدادها لإجراء عملية جراحية خلال الفترة القادمة لإزالة الجسم الغريب، فيما لم تُعلن السلطات عن هويتها حتى الآن، وسط تحقيقات مستمرة حول ملابسات الحادثة.