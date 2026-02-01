أكدت وزارة الصحة على كافة قطاعاتها، بما فيها التجمعات الصحية وفروع الوزارة في المناطق والمحافظات، بمعالجة المطالبات المالية وصرف المستحقات المترتبة على سنوات مالية منتهية، على أن لا يتجاوز الصرف نهاية الشهر الثاني من العام المالي الحالي 2026.

وبينت أنه في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية فيتم صرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من بداية السنة المالية الحالية من الاعتمادات الواردة بميزانية السنة المالية الجديدة وإجراء ما يلزم من مناقلات لصرف المستحقات وأن يشتمل الحساب الختامي على تفاصيل ما أجري.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يتعين تسريع معالجة المطالبات المالية المرفوعة من القطاع الخاص وصرف المستحقات المترتبة على سنوات مالية منتهية بما لا يتجاوز نهاية فبراير الجاري.