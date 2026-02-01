مي سليم ضحية سرقة أعضائها في رمضان.. ما القصة؟

تخوض الفنانة المصرية مي سليم موسم دراما رمضان من خلال مسلسل «روج أسود»، الذي يعرض على قناتَي النهار والمحور، ويقدم تيمة درامية اجتماعية إنسانية مستوحاة من أحداث واقعية حول سرقة وتجارة الأعضاء البشرية.

تفاصيل الشخصية

تجسد مي سليم دور «ريم» وهي فتاة بسيطة تواجه صعوبات معيشية، وتتعرض للخداع من زوجها الذي يسرق كليتها، مستندة إلى قصة حقيقية لامرأة ضحت لإنقاذ زوجها ولكنه خانها وطردها من المنزل.

الجانب الاجتماعي للدراما

يروي المسلسل قصص نساء يواجهن أزمات زوجية وعائلية، وتلتقي الأحداث داخل محكمة الأسرة المصرية، ليعكس العمل تعقيدات اجتماعية ونفسية عميقة.

فريق العمل

يشارك في المسلسل نخبة من النجوم، منهم رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، أحمد فهيم، كريم العمري، والمسلسل من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماق، ويُعرض في 30 حلقة.

وفي سياق آخر، طرحت مي سليم أخيراً أحدث أغانيها «تراكمات»، التي تعكس الألم العاطفي للمرأة بعد علاقات فاشلة، والأغنية من كلمات أحمد عيسى وألحان مدين، في إطار درامي يوازي أحداث المسلسل.