انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم بمقدار 214.60 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,167.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 208 ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 227 شركة.



وكانت أسهم شركات ميدغلف للتأمين، والأصيل، وأفالون فارما، والأهلي ريت1، والدريس، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أماك، ومعادن، وصدق، ونادك، والتعمير، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.33% و9.93%.



الأكثر نشاطاً



وكانت أسهم شركات أمريكانا، والإنماء، وأرامكو السعودية، وباتك، وأنابيب، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات معادن، والراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والأهلي، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 175.96 نقطة، ليصل إلى مستوى 23734.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.