أعلنت شركة جنات العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبموجب قرار صادر من محكمة التنفيذ وحكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد رحاب مكة للبيع بالمزاد العلني، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2026، عبر المزاد الإلكتروني من خلال منصة سومتك.

ويطرح المزاد 21 فرصة عقارية متنوعة داخل مدينة مكة المكرمة، تشمل عمائر سكنية، وعمائر سكنية تجارية، وأراضي سكنية وتجارية، ومعرضًا تجاريًا، ومستودعًا سكنيًا تجاريًا، وبيتًا سكنيًا، إلى جانب أصول عقارية أخرى، بما يلبي مختلف التوجهات الاستثمارية ويمنح المستثمرين خيارات متعددة للتملك والتطوير.

ويأتي طرح مزاد رحاب مكة امتدادًا لجهود شركة جنات العقارية في تنشيط السوق العقارية، وتعزيز الفرص الاستثمارية النوعية داخل مدينة مكة المكرمة، بما يواكب النمو العمراني ويخدم تطلعات المستثمرين الباحثين عن أصول ذات جدوى وقيمة مستقبلية.

وأكدت جنات العقارية أن المزاد يوفّر منصة موثوقة وشفافة لاستعراض تفاصيل العقارات المطروحة، والاطلاع على مواقعها ومميزاتها الاستثمارية، مع إتاحة المشاركة في المزاد إلكترونيًا بكل سهولة ومرونة عبر منصة سومتك، التي توفّر تجربة استخدام ميسّرة ودعمًا فنيًا للمشاركين.

ودعت الشركة المستثمرين والمهتمين بالفرص العقارية إلى متابعة تفاصيل المزاد والتسجيل والمشاركة عبر المنصة الإلكترونية، والاستفادة من الفرص المطروحة، مشيرةً إلى إمكانية التواصل مع مركز المبيعات عبر الأرقام التالية:

0510100500 – 0536181816

للاستفسارات وتقديم الدعم اللازم