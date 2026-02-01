أعلنت وزارة الزراعة العراقية تحقيق الاكتفاء الذاتي لأكثر من 48 منتجاً زراعياً ومنع استيرادها من الخارج، مؤكدة استمرار نمو القطاع الزراعي رغم التحديات المناخية والجفاف.



وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي الجبوري:«إن نمو القطاع الزراعي في العراق يستمر بوتيرة تصاعدية رغم قلة الإيرادات المائية والتغيرات المناخية والجفاف».



تحقيق وفرة



وأضاف الجبوري:«الوزارة تعمل على توفير المحاصيل الزراعية بما في ذلك الخضراوات الصيفية والشتوية، من خلال اتباع التقنيات الحديثة في الزراعة خلال موسم الشتاء مثل الزراعة المحمية البلاستيكية، وطريقة الري بالتنقيط، وكذلك المحاصيل الصيفية باستخدام الطرق التقليدية للري».



وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق وفرة من المنتجات الزراعية بلغت أكثر من 48 منتجاً تم منع استيرادها من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، ومن أبرزها محصول الطماطم، البطاطا، الورقيات مثل القرنبيط والخس، وبقية المحاصيل، إضافة إلى التمور بأنواعها كافة التي تم منع استيرادها منذ عام 2003 وحتى الآن.



دعم المزارعين



وأفاد الجبوري بقوله: «المنتجات الأخرى، مثل العسل، بيض المائدة، ولحم الدجاج الحي والمجمد، خضعت لقرارات منع الاستيراد لحماية المنتج المحلي، وتوفير الدعم للمزارعين». وذكر أن هذه الإجراءات تتماشى مع جهود الوزارة لحماية المنتج المحلي وضمان استقرار الأسواق.



وأشار إلى أن السيطرة على الأسعار في الأسواق المحلية تمت من خلال التوازن بين العرض والطلب؛ ما ساهم في توفر المنتجات المحلية على نطاق واسع وبأسعار مستقرة، إضافة إلى منع دخول أي سلع مهربة من الخارج.