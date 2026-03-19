توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الخميس) رياح نشطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى عواصف رملية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.



وفي البحر الأحمر، الرياح السطحية، جنوبية غربية إلى إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 22-45 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من ثلاثة أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وأمّا الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.