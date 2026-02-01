أطلت الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز بفستان ليلكي أنيق، لفت الأنظار بتصميمه المزدان بتطريزات زهرية كبيرة وبارزة غطّت أجزاء واسعة من الفستان، في استلهام واضح من الأجواء الرومانسية الكلاسيكية التي اشتهر بها مسلسل Bridgerton. التصميم جاء بروح حالمة تجمع بين الفخامة الأرستقراطية والأنوثة الناعمة، مع لمسة معاصرة تعكس هوية لوبيز الجريئة وقدرتها الدائمة على إعادة تقديم الأساليب الكلاسيكية بأسلوب حديث.

اختيار اللون الليلكي عزّز من طابع الإطلالة الرومانسي، ومنحها نعومة بصرية تتماشى مع تفاصيل الزهور البارزة، بينما أضفت القصّة المتقنة حضورًا ملكيًا هادئًا دون مبالغة. الإطلالة بدت كتحية لعصر الأرستقراطية الأوروبية، لكن بقراءة عصرية.