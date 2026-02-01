أحدث الممثل السوداني محمود السراج ضجة واسعة خلال الساعات الماضية، بعد إعادة تداول منشوراته المسيئة للمصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب الجمهور في مصر والسودان.

تكرار التصريحات يثير الغضب

تبين بالفحص أن هذه التصريحات لم تكن واقعة منفردة، بل تكررت في مناسبات عدة، ما دفع البعض إلى المطالبة بمنع السراج من العمل داخل مصر.

تدخل النقابة

من جانبها، أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر عبر بيان صحفي أنها ستدرس الأزمة بشكل عاجل، وأكد النقيب أشرف زكي أن النقابة ستناقش الموقف في اجتماع مقرر غداً لاتخاذ القرار المناسب.

أول تعليق من الفنان

وفي المقابل، نفى محمود السراج في تصريحات صحفية صحة المنشورات المسيئة للمصريين، مؤكداً حبه لمصر وإقامته فيها، مشيراً إلى أن ما ينشر على «السوشال ميديا» لا علاقة له به، مشدداً على حبه للبلاد وإقامته فيها منذ خمس سنوات، وأن نصف أسرته يعيش في مصر.