أمل بوشوشة تكشف لـ«عكاظ» تفاصيل مشاركتها في المسلسل الرمضاني «أولاد الراعي»

أعربت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة عن سعادتها من اهتمام الجمهور وترقبه لعودتها للدراما المصرية من خلال مسلسل «أولاد الراعي» في دراما رمضان، معتبرة أن هذا الدعم يمثل حافزاً وضغطاً إيجابياً لتقديم أفضل أداء يليق بمحبة الناس في مصر والعالم العربي.

أحداث المسلسل

أوضحت بوشوشة في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن المسلسل يعتمد على صراعات متعددة وإيقاع سريع، وتشهد كل حلقة تطورات جديدة، ويجمع دورها بين الأكشن والرومانسية، خصوصاً في المشاهد التي تجمعها بالفنان ماجد المصري.

تحدي اللهجة

كشفت أمل بوشوشة عن أن اللهجة المصرية كانت من أبرز التحديات في بداية العمل، نتيجة تداخل اللهجات العربية، قبل أن تنجح في السيطرة عليها مع الوقت.

كواليس التصوير

وصفت الفنانة الجزائرية أجواء الكواليس بالممتعة والغنية بالتجارب، مؤكدة أن العمل مع أحمد عيد وخالد الصاوي وماجد المصري كان فرصة كبيرة للتعلم واكتساب الخبرات.

وأشارت إلى أنها تنتظر ردود فعل الجمهور بعد انتهاء عرض المسلسل، مع وجود مشاريع فنية جديدة مرتقبة في مصر، إلى جانب رغبتها في العودة إلى المسرح من خلال مسرح كركلا.

عودة بعد غياب

تعود أمل بوشوشة إلى الدراما المصرية بعد غياب سبع سنوات، منذ مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل «أبو عمر المصري» عام 2018، بطولة أحمد عز، وإخراج أحمد خالد موسى.