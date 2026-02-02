تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تُكرّم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي الفائزين بدورتها الـ13 وعددهم 10 فائزين، مساء الأحد 8 فبراير الجاري بقاعة فندق الفورسيزن بالرياض.

ويحل وقف الأميرة صيتة ضيفاً مكرماً على حفل الدورة الـ13 نظير الأدوار الإنسانية التي يضطلع بها تجاه العمل الإنمائي والخيري والإنساني والوقفي.

وأكَّد الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث، ضرورة اكتشاف المزيد من المبدعين من أبناء وبنات الوطن وكل الجهات الحكومية والوقفية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص، وتقديم التكريم اللائق بهم نظير جهودهم الإنسانية والوطنية تجاه المجتمع، مبيناً أن القيادة تولي قطاع المسؤولية الاجتماعية وتطوير العمل الاجتماعي اهتماماً بالغاً، إذ يعد إحدى أدوات تنمية المجتمع وتماسكه بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.