كشفت جولة ميدانية لـ«عكاظ»، ممارسات تجارية في عدد من متاجر بيع السلع الغذائية التي أعلنت تخفيضات رمضانية قبل أسابيع، إذ تبيّن أن العروض التي رُوّج لها عبر حملات إعلانية مكثفة لا تشمل جميع المنتجات كما توحي اللافتات، بل تقتصر على أرفف محدودة تضم أصنافاً ضعيفة الإقبال.

وأشار متسوقون إلى أن السلع الجيدة وحديثة التصنيع غير مشمولة بالتخفيضات، فيما لاحظ آخرون وجود منتجات قريبة من انتهاء الصلاحية تحت لافتات العروض. وأكد بعضهم، أنهم أتموا عمليات الشراء معتقدين أن التخفيضات شاملة، قبل أن يكتشفوا أن العروض محصورة بمنتجات معينة، في ظل غياب الوضوح وعدم قراءة تواريخ الإنتاج والانتهاء.

ودعت جمعية حماية المستهلك، إلى مقارنة الأسعار وعدم الانخداع بالإعلانات، محذّرة من أبرز ممارسات الغش التجاري، ومنها استخدام الأسعار المضللة، وإخفاء معلومات جوهرية، وبيع سلع منتهية الصلاحية، مؤكدة أهمية الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق «بلاغ تجاري».

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التجارة بدء موسم تخفيضات رمضان من 13 شعبان 1447هـ (1 فبراير 2026م) حتى 7 شوال 1447هـ (26 مارس 2026م)، بمدة تمتد 54 يوماً، تشمل السلع الرمضانية ومستلزمات العيد. وأتاحت الوزارة للمنشآت والمتاجر الإلكترونية الحصول على تراخيص التخفيضات إلكترونياً، مع إمكانية التحقق من نظامية العروض عبر مسح «الباركود» الظاهر على الترخيص.

وأكدت الوزارة، استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة لضمان التزامها بالأنظمة.