تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنطلق اليوم (الإثنين)، في الرياض، أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2026 خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير، تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكل». ويشارك في المنتدى أكثر من 300 إعلامي وخبير وأكاديمي من مختلف دول العالم، ضمن 150 جلسة تناقش مستقبل الإعلام وتحدياته.

وزير الإعلام سلمان الدوسري، أكّد أن الرعاية تعكس إيمان الدولة بدور الإعلام كشريك في التنمية، مشيراً إلى أن انعقاد المنتدى يتزامن مع مرور 10 أعوام على إطلاق رؤية 2030 التي نقلت الإعلام السعودي من دور الناقل إلى صانع التأثير.

كما أوضح أن شعار المنتدى يعكس مكانة الرياض في قيادة المشهد الإعلامي إقليمياً ودولياً، عبر الانتقال من استهلاك المحتوى إلى ريادة الابتكار وصناعة بيئة إعلامية متطورة.

من جهته، قال رئيس المنتدى محمد فهد الحارثي، إن النسخة الخامسة تأتي استجابة لتحولات المرحلة، خصوصاً مع صعود الذكاء الاصطناعي وتغير أنماط التلقي، مع تركيز الأجندة على استعادة الثقة في الرسالة الإعلامية وبناء سرديات مؤثرة.

وكشف الحارثي، إطلاق منطقة «بوليفارد 2030» لأول مرة، المصاحبة لمعرض مستقبل الإعلام «فومكس»، لتكون نافذة على مشاريع الوطن الكبرى مثل نيوم والدرعية والقدية، بما يجعل المنتدى جسراً يربط الإعلاميين والزوار بواقع التنمية السعودية المتسارع.