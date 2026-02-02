برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، تُعقد قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية في نسختها الرابعة خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2026م، في مدينة الرياض. وتنظَّم القمة من قِبل الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ممثَّلةً بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة الاستثمار.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الحرس الوطني وعضو مجلس إدارة مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، شكره وامتنانه لولي العهد، على رعايته الكريمة لأعمال القمة، مؤكدًا أن هذه الرعاية تأتي امتدادًا لدعمه المتواصل لقطاع التقنية الحيوية وتمكين الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية.

وتُعد القمة من أبرز الملتقيات الدولية المتخصصة، إذ تجمع نخبة من القيادات الحكومية وصنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الدوائية، إضافة إلى الخبراء والمستثمرين في مجالات التقنية الحيوية الطبية، وتقنيات الخلايا والجينات، والذكاء الاصطناعي في العلوم الحيوية.

ويأتي تنظيم القمة انسجامًا مع توجهات رؤية السعودية 2030 في تعزيز الابتكار، وتنمية الاقتصاد الحيوي، وجذب الاستثمارات النوعية في الصناعات الدوائية والتقنية المتقدمة. كما تجسّد القمة الدور الريادي للمملكة في دعم الأبحاث الطبية الحيوية وقيادة المبادرات العالمية في الصحة العامة والتقنيات المستقبلية.