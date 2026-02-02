طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لمسلسل «على قد الحب»، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان، كاشفة عن عمل اجتماعي رومانسي يمزج الغموض بالتوتر النفسي عبر 30 حلقة.

صراعات نفسية معقدة

ويكشف البرومو عن أجواء مشحونة بالأحداث المتشابكة، إذ تظهر نيللي كريم بشخصية «مريم»، وهي امرأة تعاني اضطرابات نفسية وأوهاماً قد تشكل خطراً مباشراً على ابنتها «لي لي»، لتدخل في صراعات متصاعدة مع المحيطين بها في إطار درامي يعتمد على التوتر الإنساني والنفسي.

علاقات متشابكة

وتتصاعد الأحداث عبر شبكة علاقات معقدة تجمع البطلة بعدد من الشخصيات، أبرزهم شريف سلامة، مها نصار، أحمد سعيد عبد الغني، وسط مواجهات درامية تكشف أسراراً جديدة مع تطور الحلقات.

تفاصيل الشخصيات

وتجسد نيللي كريم خلال العمل شخصية مصممة مجوهرات، بينما يظهر شريف سلامة في دور شيف محترف يعود من إيطاليا إلى مصر لافتتاح مطعمه الخاص، قبل أن تعترض طريقه أحداث وتحديات تغير مسار حياته.

فريق العمل

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نيللي كريم، شريف سلامة، أحمد سعيد عبدالغني، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.