أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بالتعاون مع وزارة التعليم وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث في الذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للدراسة في جامعات عالمية رائدة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، ضمن مساعي المملكة لبناء كوادر وطنية متخصصة في التقنيات المتقدمة.

ويستهدف البرنامج ابتعاث الطلبة إلى نخبة الجامعات العالمية وتمكينهم من التعلم والتفاعل مع كبار الخبراء والباحثين عالمياً، بما يسهم في سد فجوة الكفاءات الوطنية المؤهلة في البيانات والذكاء الاصطناعي ودعم توطين وظائفها ورفع نسب توظيف خريجي برامج الابتعاث.

ويغطي البرنامج عدداً من التخصصات النوعية، من أبرزها: الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وتعلم الآلة، والتعلم العميق، والروبوتات، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغة الطبيعية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والبيانات الضخمة، وأمن المعلومات في الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسب، والمدن الذكية؛ بما يواكب احتياجات سوق العمل والتوجهات التقنية الحديثة.

ويأتي برنامج الابتعاث في الذكاء الاصطناعي ضمن الجهود المستمرة لتمكين رأس المال البشري الوطني، وتعزيز جاهزية المملكة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم مستهدفات التحول الوطني وبناء اقتصاد معرفي تنافسي.