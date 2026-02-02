شهدت العاصمة الرياض، أخيراً، حفل تخريج وتوظيف 500 طاهٍ وطاهية حصلوا على «دبلوم فنون الطهي»، أحد المشاريع المدعومة من الصندوق الثقافي، بحضور عائلات الخريجين.



واحتفى الحفل بتخريج 500 متدرب ومتدربة من البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف، الذي امتد لعامين ونصف، ونُفذ في الباحة، وجازان، والرياض؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع فنون الطهي، وتزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية اللازمة لدخول سوق العمل.

ووفّر البرنامج شهادات دبلوم معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إلى جانب عقود عمل مباشرة في أبرز دور الضيافة بالمملكة وتضمن الحفل تكريماً للخريجين والخريجات المميزين، و