يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإطلاق مشروع مخزون إستراتيجي من المعادن الحيوية بقيمة أولية تبلغ 12 مليار دولار، في خطوة تستهدف حماية الشركات الأمريكية من صدمات سلاسل الإمداد وتقليص الاعتماد على الصين.



وكشف مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية لوكالة «بلومبيرغ»، أن تمويل المشروع يأتي عبر 1.67 مليار دولار من رأس المال الخاص، إضافة إلى قرض بقيمة 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.



شركات مشاركة



وأضاف المسؤولون أن المشروع سيضم معادن حيوية بجانب العناصر الأرضية النادرة، مثل الغاليوم والكوبالت، التي تستخدم في تصنيع منتجات مثل «آيفون» والبطاريات ومحركات الطائرات النفاثة.



ويشارك في المشروع حتى الآن أكثر من 12 شركة، ومن المقرر أن يصوّت مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد، في وقت لاحق اليوم، على قرض مدته 15 عاماً.