يواصل منتدى صندوق الاستثمارات العامة (PIF) والقطاع الخاص ترسيخ موقعه كإحدى المنصات الاقتصادية البارزة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في وقت تستهدف فيه رؤية السعودية 2030 رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030.



ويُنظر إلى PIF بوصفه أحد أكثر الكيانات الاستثمارية تأثيراً على المستوى العالمي، في ظل دوره في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الجديدة والواعدة، والمساهمة في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد المحلي والعالمي، إلى جانب دعمه لمسار التحول الاقتصادي في المملكة.

دعم المحتوى المحلي



وخلال السنوات الأخيرة، برز دور PIF في دعم نمو المحتوى المحلي عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، حيث تشير البيانات إلى أن 57% من إجمالي إنفاقه وإنفاق شركات محفظته وُجّه للمحتوى المحلي بنهاية عام 2024، ما يعكس تنامي أثره في دعم الاقتصاد المحلي وتوسيع قاعدة المشاركة المحلية في المشاريع الكبرى.



ويعمل PIF ضمن إستراتيجيته على تحفيز الاستثمار وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي، مع تعزيز دور القطاع الخاص في مشاريعه، إلى جانب تطوير قطاعات وسلاسل قيمة تنافسية وابتكارية، وبناء قدرات وطنية تسهم في توسيع فرص النمو وتحقيق أثر اقتصادي مستدام.