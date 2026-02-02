صفقة تبادلية.. هل يتخلى الاتحاد عن كانتي مقابل بديل بنزيما؟

كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو عن صفقة تبادلية محتملة بين نادي الاتحاد وفنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة «إكس» أن الناديين في مفاوضات متقدمة لإتمام صفقتين: انتقال نغولو كانتي إلى فنربخشة، وانضمام يوسف النصيري إلى صفوف الاتحاد.

بديل بنزيما

وأشار رومانو إلى أن الاتحاد يسعى للتعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري لتعويض رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما المحتمل.

سبب غضب نجم الاتحاد

يُذكر أن بنزيما رفض المشاركة في آخر مباراتين للاتحاد في بطولة الدوري السعودي، بسبب عدم رضاه عن العرض المقدم له لتجديد عقده، والذي يتضمن الحصول على حقوق الصور فقط، بحسب تقارير صحفية.

الهلال يطلب بنزيما

ووفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية، يوشك بنزيما على مغادرة الاتحاد بعد عامين ونصف من تواجده مع الفريق، إذ يُظهر الهلال اهتماماً كبيراً بالتعاقد معه، وقد قدّم بالفعل عرضاً إلى نادي الاتحاد، فيما لا تزال المفاوضات جارية.