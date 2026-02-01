شهدت منطقة التجمع الخامس بالقاهرة حادثة مفاجئة، تمثّلت في هبوط أرضي داخل إحدى محطات الوقود، بعمق يُقدّر بنحو 15 متراً، ما أسفر عن إصابة شخصين وحدوث خسائر مادية بعدد من المحلات التجارية داخل المحطة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغاً يفيد بوقوع الهبوط الأرضي بمحيط المحطة، لتتحرك على الفور قوات الإنقاذ البري وفرق الحماية المدنية إلى موقع الحادثة، حيث جرى فرض كردون أمني لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين.

وبعد الفحص والمعاينة من الجهات الأمنية المختصة، تبيّن أن الهبوط الأرضي أدى إلى انهيار محلين تجاريين داخل المحطة، بالتزامن مع وجود عدد من العاملين، ما أسفر عن إصابة شخصين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.