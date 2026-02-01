شرع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اتخاذ إجراءات رسمية لحجب لعبة روبلوكس على الإنترنت داخل مصر، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان تنفيذ القرار. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالألعاب الرقمية.

وجاء هذا التحرك بعد مناقشات موسعة في مجلس الشيوخ، اليوم (الأحد)، برئاسة المستشار عصام فريد، حول تأثير الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل على سلوك الأطفال.



وكانت النائبة الدكتورة ولاء هرماس رضوان قد تقدمت باقتراح لتنظيم منصة روبلوكس؛ بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال، والحد من تعرضهم لمحتوى غير مناسب، إضافة إلى وضع إطار قانوني ينظم عمل منصات الألعاب الإلكترونية.



وخلال الاجتماع، استعرضت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقترح، بحضور ممثلي وزارة الاتصالات، وناقشت المخاطر المرتبطة باللعبة، من بينها تواصل الأطفال مع الغرباء، وعمليات الشراء داخل التطبيق، وتأثير المحتوى الرقمي على صحتهم النفسية والاجتماعية. كما تضمنت المذكرة مراجعة تجارب دولية في تنظيم أو حظر اللعبة، مع التركيز على الجوانب القانونية والاقتصادية.



وأكدت اللجنة أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو خلق بيئة رقمية آمنة للأطفال، وتشجيع استخدام الألعاب الإلكترونية بشكل مسؤول، بما يعزز السلوكيات والقيم الإيجابية لديهم.