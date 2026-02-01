رفض مدرب الهلال الإيطالي إنزاغي الرد على الأخبار المتداولة حول انتقال قائد الاتحاد كريم بنزيما إلى صفوف فريقه، مشيراً إلى أن إدارة ناديه تعمل على تدعيم صفوف الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات الحالية. وشدّد إنزاغي على أهمية مباراة فريق الأهلي غداً ضمن مواجهات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي، موضحاً أن فريقه سيسعى لتقديم كل شيء للظفر بنقاط المباراة ومواصلة الصدارة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء.



وعن مشاركة اللاعب الفرنسي الجديد محمد ميتي، قال: «لا أستطيع التأكيد إذا اللاعب سيكون جاهزاً أو لا، ولكن أقول إن اللاعب لديه إمكانيات جيدة لمساعدة الفريق». وعن استقبال الأهداف عن طريق الكرات الثابتة (رداً على تصريح نيفيز) قال: «لا بد لنا أن نعمل على هذا الجانب في الكرات الثابتة؛ لأننا نتلقى أهدافاً كثيرة، وهذا ليس مقبولاً لنا كفريق».