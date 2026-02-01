أنهى فريق النصر آخر تحضيراته الفنية واستعداداته تأهّبًا لملاقاة فريق الرياض مساء غدٍ (الاثنين)، ضمن الجولة الـ20 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.



وأجرى الفريق عصر اليوم تدريبه الأخير في «دار النصر» تحت إشراف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الذي حرص قبل انطلاقة الحصة التدريبية على الاجتماع بجميع اللاعبين، حيث أبدى ثقته الكبيرة بمواصلة مسيرة الانتصارات، قبل أن يوضح العديد من نقاط القوة والضعف في فريق الرياض. وتركّز تدريب الفريق بشكل كبير على الجوانب التكتيكية.



من جهته، قرر جيسوس استبعاد قائد الفريق كريستيانو رونالدو من القائمة الأساسية أمام الرياض، مفضّلًا منحه الراحة في اللقاء بعد المستويات الكبيرة التي قدّمها مع الفريق. كما تأكّد غياب الفرنسي كينغسلي كومان، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عن المباراة بداعي الإرهاق للأول والثاني، وعدم الجاهزية للأخير.



في المقابل، تأكّدت مشاركة اللاعب العراقي المنضم حديثًا إلى النصر حيدر عبد الكريم، بعد استدعائه من قبل الجهاز الفني، حيث شارك حيدر في تدريبات الفريق وأبدى استعداده الكامل لخوض اللقاء.