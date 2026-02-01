تتجه الجماهير السعودية مساء غد (الإثنين) لملعب «المملكة أرينا» لمشاهدة مباراة الهلال والأهلي المهمة في قمة الجولة الـ20 من منافسات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، ومن المتوقع أن تشهد هذه المواجهة جماهير غفيرة لمؤازرة الفريقين والاستمتاع بمشاهدة نجومهما العالميين المميزين الذين بلا شك سيكونون عنصراً مهماً وفعالاً في المستوى الفني بين اللاعبين.



ويتصدر الفريق الهلالي جدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي. وعند التطرق للغة المال فلا مجال للحديث، فطرفا «الكلاسيكو» هما الأغلى في الدوري، إذ يأتي المهاجم الأوروغواياني نونيز في صدارة قائمة أغلى لاعبي الفريق الهلالي نونيز بقيمة سوقية تصل إلى 35 مليون يورو، ثم الظهير الأيسر الفرنسي ثيو بـ28 مليون يورو، ويحل البرتغالي نيفيز ثالثاً بـ25 مليون يورو، ويعتبر المدافع حسان تمبكتي اللاعب السعودي الأغلى ضمن تشكيلة الهلال، إذ تُقدر قيمته السوقية بـ1.8 مليون يورو، ثم قائد الفريق سالم الدوسري بـ1.3 مليون يورو، ويأتي الظهير الأيسر متعب الحربي ثالثاً بـ1.2 مليون يورو.



أما في الأهلي فيتصدر اللاعب الفرنسي إنزو ميو قائمة أغلى لاعبي الفريق بقيمة سوقية وصلت إلى 28 مليون يورو، وبعده البرازيلي غالينو ثانياً بـ22 مليون يورو، ثم الإنجليزي إيفان توني ثالثاً بـ20 مليون يورو، ثم يأتي المدافع البرازيلي روجر إيبانيز رابعاً بـ17 مليون يورو.



ويعتبر المهاجم السعودي فراس البريكان الأغلى بين اللاعبين السعوديين في الأهلي بـ4 ملايين يورو، ثم الظهير الأيمن علي مجرشي بـ1.2 مليون يورو، ثم لاعب الوسط زياد الجهني بـ700 ألف يورو.



وبهذا تكون القيمة السوقية للاعبي الهلال نحو 180.30 مليون يورو، والأهلي 170.78 مليون يورو.