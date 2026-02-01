كشف المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، فرانسوا موديستو، حقيقة اهتمام ناديه بالتعاقد مع نجم نادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن الهلال ويوفنتوس يتنافسان على التعاقد مع بنزيما قبل إغلاق الميركاتو الشتوي، في ظل أزمة تجديد عقد المهاجم الفرنسي مع نادي الاتحاد.

يوفنتوس ينفي عبر «عكاظ»

وبسؤاله عن حقيقة رغبة يوفنتوس في التعاقد مع بنزيما هذا الشتاء، صرح موديستو لـ«عكاظ» قائلاً: «غير صحيح».

أزمة تجديد عقد بنزيما مع الاتحاد

وكان نادي الاتحاد قد عرض على بنزيما تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري مقابل حقوق الصور فقط، بحسب ما أوردته تقارير صحفية، وهو ما أثار غضب اللاعب، ليقرر الانقطاع عن المشاركة مع الفريق في المباريات.

مسيرة بنزيما مع الاتحاد

ومنذ انضمامه إلى الاتحاد عام 2023 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، خاض بنزيما 83 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 54 هدفاً، وقدم 17 تمريرة حاسمة، كما تُوّج مع الفريق بلقبي الدوري السعودي وكأس الملك في الموسم الماضي.